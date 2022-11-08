Псковские синоптики сообщили о дождливой погоде 9 ноября

13:02, 08 ноября 2022, ПАИ

Облачная, днем с прояснениями, погода ожидается в Псковской области 9 ноября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах тоже прогнозируется небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +7 до +12.

Атмосферное давление будет ниже нормы.