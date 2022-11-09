Посвященная Дню полиции пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

10:04, 09 ноября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Дню полиции, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 ноября.

Какова статистика преступлений в Псковской области, как псковская полиция технически оснащена и укомплектована кадрами, как работает экспертно-криминалистический центр, какой вклад в работу полиции вносят участковые полицейские. Об этом и многом другом поговорим с руководителем УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым.