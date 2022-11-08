Таллин и Стокгольм увидят псковичи на картинах псковича

13:25, 08 ноября 2022, ПАИ

Открытие выставки галериста, коллекционера, художника Юрия Кольцова «Когда я проезжаю мимо» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 11 ноября в 17:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В экспозиции будет представлено 25 графических листов, посвящённых святыням, древностям Псковской земли и достопримечательностям Петербурга, Таллина, Стокгольма, Таррагоны.

Юрий Кольцов — пскович в третьем поколении. Учился у известного графика Валентина Васильева. Работал в мастерских рядом с псковскими художниками Геннадием Байгуловым, Анатолием Писчиковым, Валентином Ивановым.

«Общительность и готовность прийти на помощь подарили ему немалое количество верных друзей и преданных учеников. Юрий — один из организаторов общества «Хороший вкус», проработавшего в нашем городе 10 лет. «Хороший вкус» и его участники подарили Пскову ряд великолепных выставок, и целых четыре года мы с удовольствием ходили к Юре в гости в «Белую галерею» на Гоголя», — рассказала искусствовед Ольга Кошелькова.

«Я люблю академический рисунок, чёрные пятна и линии на белой бумаге и путешествия со смыслом», — поделился художник.

Выставка продлится до 26 ноября.