В Псковской области на четверть вырос спрос на бухгалтеров

13:09, 08 ноября 2022, ПАИ

За последние 30 дней спрос на бухгалтеров вырос на четверть (+25% новых вакансий за месяц), сообщает hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата для бухгалтеров в Псковской области составляет 40 000 рублей. За год прирост заработной платы для бухгалтеров составил 14%.

Наиболее востребованы специалисты с опытом работы от 3 до 6 лет (50% вакансий от общего числа) и от 1 года до 3 лет (40%). В 93% вакансий бухгалтеры требуются на полный рабочий день и лишь в 8% - на удаленную работу.

От соискателей требуется высшее профессиональное образование по специальности (бухгалтерский учет, финансы, экономика), навыки делового общения, умение работать с большим объемом информации, нацеленность на результат, уверенное пользование ПК, знание 1С 8.3 Бухгалтерский учет, 1С «Управление торговлей», хорошее знание Word, ExceI.