Псковичам советуют не пропустить арфовый концерт
Концерт «Виртуозы арфы» состоится в Псковской областной филармонии 10 ноября в 19:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции региона, подготовка идёт полным ходом, художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проводит репетиции с музыкантами.
«В Псков приедут солистки оркестров ведущих музыкальных театров России и Санкт-Петербургской филармонии. Никогда на псковской сцене в одном концерте не звучало столько арф и сочинений. Такое событие точно не стоит пропускать», — рекомендуют псковичам.
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