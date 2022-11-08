Псковичам советуют не пропустить арфовый концерт

13:53, 08 ноября 2022, ПАИ

Концерт «Виртуозы арфы» состоится в Псковской областной филармонии 10 ноября в 19:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции региона, подготовка идёт полным ходом, художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проводит репетиции с музыкантами.

«В Псков приедут солистки оркестров ведущих музыкальных театров России и Санкт-Петербургской филармонии. Никогда на псковской сцене в одном концерте не звучало столько арф и сочинений. Такое событие точно не стоит пропускать», — рекомендуют псковичам.

Билеты можно приобрести здесь.