В Совфеде поддержали идею вернуть в школы военную подготовку

14:59, 08 ноября 2022, ПАИ

Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова поддержала возвращение занятий по начальной военной подготовке в школы, отметив, что их можно проводить в рамках изменения школьных программ без изменения законодательства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов обратился в Минобороны с предложением ввести в школах дополнительный учебный предмет «начальная военная подготовка». Первый замминистра оборонного ведомства Валерий Герасимов в своём ответе Миронову отметил актуальность вопроса. По его словам, такое предложение «заслуживает внимания и поддерживается». Герасимов также полагает, что было бы целесообразно выделить на изучение предмета не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.

«Сама идея возвращения в школу НВП, на мой взгляд, здравая», — цитирует Гумерову РИА Новости. По её мнению, введение нового курса не потребует изменений в законодательстве. «Я думаю, это (можно сделать) просто в рамках изменения школьных программ», — сказала парламентарий.

