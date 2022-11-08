Тройное ДТП произошло на трассе в Опочецком районе, пострадала женщина

14:34, 08 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло на 415-м километре трассы Р-23 в Опочецком районе. У съезда в деревню Пашкино водитель большегруза Scania допустил касательное столкновение с грузовиком, после чего, сменив направление движения, не смог разъехаться с автомобилем Skoda.

В результате ДТП пострадала женщина – водитель автомобиля Skoda, она госпитализирована в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.