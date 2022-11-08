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Общество

Михаил Ведерников провёл встречу с новым руководителем Псковского УФАС

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ириной Белоконь, которая приступила к обязанностям в начале ноября. Её представила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стороны обсудили ключевые направления совместной работы. Губернатор подчеркнул необходимость наладить конструктивное взаимодействие и тесное межведомственное сотрудничество между УФАС и правительством области. Речь шла и о федеральных пилотных проектах, которые могут быть апробированы на территории региона. «Мы готовы откликнуться на все предложения. Убеждён, что именно межведомственный подход даст хороший результат», — сказал он.

Заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова со своей стороны выразила заинтересованность в выстраивании продуктивной совместной работы. Она отметила, что профессиональный опыт нового руководителя Псковского УФАС России поспособствует реализации мероприятий национального плана развития конкуренции в регионе, а также защите прав добросовестных предпринимателей. Этот основополагающий для ведомства документ направлен на обеспечение экономического роста, снижение административных барьеров, а также на развитие добросовестной конкуренции. 

Михаил Ведерников обратил внимание, что в течение недели с новым руководителем регионального УФАС встретятся все заместители губернатора, чтобы наметить совместную работу в курируемых направлениях. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Отметим, что Ирина Белоконь родилась 24 сентября 1977 года в Пензенской области. В 2004 году с отличием закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит», в 2013-м — Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». 

Работает в антимонопольных органах с 2008 года. До назначения на должность руководителя Псковского УФАС России прошла путь от специалиста-эксперта до руководителя Ненецкого УФАС России, в должности которого проработала с февраля 2014 года по октябрь 2022 года. 

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