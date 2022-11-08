Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский театр драмы объявил акцию «Чёрная пятница»

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина присоединился к одной из крупнейших распродаж – «Чёрной пятнице». С 8 по 13 ноября включительно зрители могут приобрести билеты на избранные спектакли репертуара с 20-процентной скидкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В акции участвуют спектакли «Смерть Тарелкина» (11 ноября), «Весёленькое кладбище» (7 и 8 декабря), «Гробница малыша Тутанхамона» (8 декабря).

Купить билеты со скидкой можно уже сегодня и до полуночи воскресенья (до 23:59 13 ноября).

При покупке онлайн необходимо ввести промокод, который опубликован на странице спектакля.

В кассе скидка пройдёт автоматически. Театральная касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30.

Полный список спектаклей, участвующих в акции, можно найти здесь.

 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 ноября 2022

Псковский театр драмы объявил акцию «Чёрная пятница»
08 ноября 2022

Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове накануне Нового года
06 ноября 2022

Культуру лозоплетения продолжает развивать острович
06 ноября 2022

Коллектив из Идрицы выступил на Первом канале
06 ноября 2022

Медиацентр для освещения спортивных мероприятий появится в Великих Луках
06 ноября 2022

Студент ВГСХА вошёл в число лауреатов конкурса молодых конструкторов
06 ноября 2022

В Музее истории города Печоры выступили пианистки и виолончелистка
06 ноября 2022

Активисты Самолвы рассказали об открытии избы-читальни

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...