Псковский театр драмы объявил акцию «Чёрная пятница»

15:32, 08 ноября 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина присоединился к одной из крупнейших распродаж – «Чёрной пятнице». С 8 по 13 ноября включительно зрители могут приобрести билеты на избранные спектакли репертуара с 20-процентной скидкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В акции участвуют спектакли «Смерть Тарелкина» (11 ноября), «Весёленькое кладбище» (7 и 8 декабря), «Гробница малыша Тутанхамона» (8 декабря).

Купить билеты со скидкой можно уже сегодня и до полуночи воскресенья (до 23:59 13 ноября).

При покупке онлайн необходимо ввести промокод, который опубликован на странице спектакля.

В кассе скидка пройдёт автоматически. Театральная касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30.

Полный список спектаклей, участвующих в акции, можно найти здесь.