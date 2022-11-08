В январе в новую школу на Юбилейной в Пскове придут первые ученики

16:09, 08 ноября 2022, ПАИ

В январе в новую школу на Юбилейной в Пскове придут первые ученики. Об этом стало известно во время визита на площадку губернатора Михаила Ведерникова и главы областного центра Бориса Елкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Комплектование классов начнут с начальной школы. Например, из 23-й школы планирует перейти целый класс с учителем. В новом учреждении будут также принимать ребят из близлежащих домов на Госпитальной, Юбилейной и Красноармейской. Штат педагогов уже полностью укомплектован.

На этой неделе в школу начнут завозить мебель. Губернатор и глава Пскова побывали в спортивном зале со скалодромом, в раздевалках, в столовой, в актовом зале и классах.