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Общество

Акция против ксенофобии стартовала в Псковской области

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» стартовала в Псковской области 7 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники правоохранительных органов расскажут псковичам о сущности экстремизма и отличительных признаках экстремистских материалов, об ответственности за нарушения закона в этой сфере. К акции присоединятся представители органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных и общественных организаций региона. При их участии пройдут информационные мероприятия, онлайн-акции, направленные на дерадикализацию подростков и молодёжи.

Основная задача акции — формирование нетерпимости к экстремистской идеологии, к любым формам вражды и ксенофобии, защита молодёжи от вовлечения в противоправную деятельность, а также развитие общественной активности в духе патриотизма.

Акция продлится до 16 ноября.

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