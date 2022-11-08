Акция против ксенофобии стартовала в Псковской области

17:29, 08 ноября 2022, ПАИ

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» стартовала в Псковской области 7 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники правоохранительных органов расскажут псковичам о сущности экстремизма и отличительных признаках экстремистских материалов, об ответственности за нарушения закона в этой сфере. К акции присоединятся представители органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных и общественных организаций региона. При их участии пройдут информационные мероприятия, онлайн-акции, направленные на дерадикализацию подростков и молодёжи.

Основная задача акции — формирование нетерпимости к экстремистской идеологии, к любым формам вражды и ксенофобии, защита молодёжи от вовлечения в противоправную деятельность, а также развитие общественной активности в духе патриотизма.

Акция продлится до 16 ноября.