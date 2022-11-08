Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области с начала года

16:47, 08 ноября 2022, ПАИ

3 136 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 10 месяцев этого года. Материальный ущерб от них составил 303 миллиона 689 тысяч рублей. Погибло 66 человек, гибели детей не допустили. Ещё 34 человека получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональное управление МЧС.

Среди основных причин пожаров в ведомстве назвали неосторожное обращение с огнём (2 535 случаев), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (244 случая), нарушение правил пользования печью (166 случаев), поджоги (93 случая), возгорания в транспорте (66 случаев) и иные (32 случая).

В городах и райцентрах области зарегистрировали 1 086 пожаров с общим ущербом на сумму 253 миллиона 522 тысячи рублей. Погибли 14 человек, из них один находился в нетрезвом виде. В сельской местности произошло 2 050 пожаров, материальный ущерб от которых составил 50 миллионов 167 тысяч рублей. При пожарах погибли 52 человека, из них пятеро находились в нетрезвом состоянии.

За 10 месяцев пожар уничтожил 361 строение, 15 655,16 квадратного метра площадей и 16 автомобилей.

При пожарах удалось спасти 324 человека и материальные ценности на сумму 40 миллионов 460 тысяч рублей, а также 882 здания и 22 автомобиля.

В числе погибших оказались 30 человек пенсионного возраста, 25 лиц без определённого рода деятельности, пять рабочих и шесть инвалидов.