Более 200 тысяч рублей перевели мошенникам псковские пенсионеры
Очередные факты телефонного мошенничества в отношении пожилых людей отмечены в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По версии следствия, 87-летней жительнице Пскова 7 ноября позвонила незнакомка и голосом, очень похожим на голос её внучки, сообщила, что она якобы совершила ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность, а чтобы этого избежать, срочно нужны деньги.
Желая помочь внучке, пенсионерка передала 100 тысяч рублей прибывшему к ней курьеру — мужчине на вид лет 40-45, среднего роста, в тёмной одежде. Однако вскоре выяснилось, что ни в какие ДТП родственница не попадала.
В итоге потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По подобной схеме 7 ноября злоумышленники ввели в заблуждение и 86-летнюю жительницу Псковского района. Пожилая женщина отдала курьеру 129 тысяч рублей для лечения дочери, будто бы пострадавшей в результате ДТП.