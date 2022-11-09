«Псков-Полимер» обеспечивает мобилизованных тёплой обувью

13:44, 09 ноября 2022, ПАИ

О помощи мобилизованным рассказал генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сегодня, 8 октября.

По его словам, предприятие помогает как мобилизованным из Псковской области, так и призывникам из других регионов. Для них производят тёплую обувь. Также на фронт отправили предметы первой необходимости и личной гигиены.

«Мы оказываем помощь всеми видами своей продукции, которая удобна военнослужащим и которую они заказывают», - сказал Юрий Сорокин.

Ранее, в октябре, руководство предприятия решило обеспечить обувью всех мобилизованных, которые отправились на учебные полигоны.