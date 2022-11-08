Откровения псковских нянь: с чем они сталкиваются в профессии

17:51, 08 ноября 2022, ПАИ

Псковские няни могут дать фору по образованности, кулинарии и психологии детей многим. Но, в отличие от коллег из младших дошкольных заведений, иногда они оказываются в неприятных ситуациях и даже подвергаются преступлениям против личности.

Девушки идут в эту сферу по разным причинам: кто-то от большой любви к детям, а кто-то от безысходности. Скрытые видеокамеры, тотальный контроль родителей за работой, проблемы из-за наличия собственных детей и сексуальные домогательства гостей семьи — корреспондент газеты «Комсомольской правды в Пскове» поговорила с нянями в Псковской области.

Частная няня в Псковской области в 2022 году оказывает большой спектр услуг: обеспечивает безопасность ребёнка, его досуг, гуляет с ним, следит за его гигиеной и даже готовит обед. Существуют также различные категории предоставления услуг: на территории ребёнка и дома у няни. На интернет-площадках для размещения объявлений об услугах няни нередко показывают свои специально обустроенные комнаты или детские площадки, где есть всё, что нужно малышу.