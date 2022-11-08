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Происшествия

Обглоданный животными скелет неизвестного нашли в Псковской области

Устанавливается личность мужчины, скелетированные останки которого обнаружены в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

8 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение сотрудников электросетей, которые осуществляли плановый обход линий электропередачи, об обнаружении скелетированных останков человека. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, останки обнаружены со следами объедания хищными животными.

«В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление личности и обстоятельств смерти мужчины», — заключили в ведомстве.

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