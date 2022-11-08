В России оценили запасы антибиотиков с амоксициллином

17:42, 08 ноября 2022, ПАИ

Текущих запасов антибиотиков с амоксициллином в России хватит более чем на полгода, в аптечном сегменте их более 8,8 миллиона упаковок, при этом производство препаратов продолжается. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Объём запасов этих антибиотиков в гражданском обороте — более 14,8 миллиона упаковок, в аптечном сегменте — более 8,8 миллиона упаковок, чего достаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности россиян более чем на полгода, притом производство этих препаратов продолжается», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ЦРПТ фиксирует повышенный спрос на антибиотики с действующим веществом амоксициллин в этом году. С начала года спрос на эти препараты вырос на 13 %, пишет РИА Новости.

В Минпромторге РФ агентству подтвердили сбои в обеспечении аптечной сети препаратом, но заявили, что в ближайшее время они прекратятся.

Ранее Росздравнадзор, опираясь на данные сайтов крупных аптечных сетей, сообщил, что в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина.

В СРО «Ассоциация независимых аптек» сообщили, что аптеки фиксируют локальный дефицит антибиотиков широкого спектра — препаратов «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панцеф».