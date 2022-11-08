В Костромской области разбился вертолёт санавиации

18:26, 08 ноября 2022, ПАИ

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области, на его борту было пять человек, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.

«В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили травмы. Источник также сообщил, что борт потерпел крушение при заходе на посадку.

Известно, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи.

Информацию о крушении также подтвердили в региональном управлении МЧС.

На место направлены оперативные службы. Также туда выехал губернатор Сергей Ситников.