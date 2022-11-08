Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года
Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2026 года, сообщил Telegram-канал «Газета.ру». Также на совещании о поддержке доходов семей президент России заявил:
- Тенденция к снижению инфляции в РФ является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже;
- Темпы реального роста зарплат в России пока отстают от роста цен, но ситуация должна меняться к лучшему;
- Важным показателем является рост зарплат с учетом реальной инфляции, но пока эти показатели далеки от совершенства;
- Ситуация на рынке труда в РФ стабильная, безработица на минимальном уровне – 3,9%;
- Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной. Нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми.
Маткапитал в 2023 году на первого ребенка составит около 590 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Котяков.
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