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Общество

Борис Елкин и Михаил Ведерников оценили готовность школы №29

Сразу после церемонии вступления в должность главы Пскова Борис Елкин выехал с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на объекты образования. Вдвоём они оценили готовность будущей школы №29 на улице Юбилейной. До конца года организация должна получить лицензию на образовательную деятельность. Об этом сообщил в своём Telegram-канале городской глава.

«Здесь откроются профильные классы кадетов и МЧС, а также с углубленным изучением математики, информатики и естественных наук. Первые занятия пройдут уже в январе», - написал Борис Елкин.

В полную же силу школа заработает в следующем учебном году. В ней смогут учиться 825 детей. Прием заявлений в первый класс начнется 1 апреля. Педагогический коллектив практически сформирован. Его возглавит Елена Синева.

Стройка завершена. Идет присоединение объекта к инженерным сетям, заканчивается благоустройство и оснащение здания оборудованием и мебелью.

Благодаря национальному проекту «Образование» и поддержке правительства области в Пскове появится современное учебное заведение, которое поможет разгрузить вторую смену в школах Завеличья.

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