Карантин по бешенству ввели в Невеле
В Невеле введен карантин по бешенству, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Карантин введен на улице Горького в Невеле и прилегающей территории. Здесь был обнаружен бездомный кот, который стал агрессивно себя вести и набрасываться на людей. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.
На территории эпизоотического очага – на улице Горького, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.
Два очага по бешенству – в Куньинском районе и Великих Луках – сняты. Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.
По состоянию на 8 ноября активными на территории региона остаются 8 очагов по бешенству.
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