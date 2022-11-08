Международный турнир по мини-футболу прошёл в Пустошке

22:26, 08 ноября 2022, ПАИ

В пустошкинском спортзале «Строитель» в первых числах ноября прошел международный турнир по мини-футболу Кубок «Алавия» - Каникулы-Осень-2022», сообщает газета «Вперёд».

В первый день состязались 10 команд мальчиков 2009-2010 г. р. из Великих Лук, Себежа, Пустошки, Бежаниц, Гдова, Острова, Псковского района, Лиозно Республики Беларусь, Струг Красных и Невеля.

«Победителем стала команда ФСК «Лиозно» из городского посёлка Лиозно Витебской области Республики Беларусь, на втором месте - «Себеж», на третьем - «Вымпел» из Псковского района. Пустошане на групповом этапе все свои матчи сыграли вничью: с Себежем 2:2, Бежаницами 1:1, с великолукским «Экспрессом» 0:0, в полуфинальном матче за 5-8 места уступили гдовской «Чайке» 1:3 и в стыковом матче за 7-8 места снова сыграли вничью, теперь уже с командой «Струги», и уступили им в серии пенальти», - рассказал тренер команды, консультант комитета по образованию, культуре и спорту администрации района Сергей Прохоров.

Второго ноября 8 команд юношей 2007-2008 г. р., представляющих города и поселки Пустошка, Лиозно, Остров, Красногородск, Струги Красные, Невель, Гдов, Пушкинские Горы, оспаривали первенство, на этот раз 1-е место заняли «Струги», невельские «Медведи» стали вторыми, бронза досталась лиозненцам.

Футболисты Пустошки заняли 4-е место. Лучшим вратарем стал Владислав Давиденко.

Успешным для хозяев стал соревновательный день 3 ноября среди мальчиков 2011-2012 годов рождения. В турнире участвовало 6 команд из городов: Великие Луки, Струги Красные, Дно, Невель, Новосокольники и Пустошка.

Игроки из Пустошки порадовали своих болельщиков, обыграв в группе 12:0 и 11:0 «Струги» (Струги Красные) и «Сокол» (Новосокольники) соответственно, в полуфинале одолели великолукский «Экспресс» 3:0, в финале 10:1 «Локомотив» (Дно) и заслуженно победили в турнире.

Лучшим бомбардиром признан наш Даниил Иванов.

Турнир завершился играми среди команд девочек 2009-2010 г. р. 1-е место заняла команда «Штурм» из Бежаниц, на втором - «Кадеты», на третьем - «Экспресс» (обе: г. Великие Луки). Пустошанки - четвертые.

За четыре дня в турнире приняли участие 30 команд и было сыграно 60 матчей.