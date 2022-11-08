В великолукском технопарке «Электрополис» сертифицируют обучающую профплощадку

22:39, 08 ноября 2022, ПАИ

На территории технопарка «Электрополис» в Великих Луках стартовала сертификация площадки и тренеров «Фабрики процессов» по итогам обучения сотрудников ЗАО «Завод электротехнического оборудования» в рамках национального проекта в АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Об этом сообщил Telegram-канал «Великолукские новости».

По результатам данной сертификации в технопарке появится своя Фабрика с учебно-производственной площадкой, полностью укомплектованной оборудованием и техническими средствами обучения, а также сертифицированные тренеры, готовые проводить тренинги на «Фабрике процессов» с целью дальнейшего обучения, вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях.

Эффект от обучения на Фабрике заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик бережливого производства, но и в мотивации и вовлечении сотрудников в непрерывные улучшения.