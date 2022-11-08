В Пыталово прошёл обучающий семинар для педагогов

23:38, 08 ноября 2022, ПАИ

2 и 3 ноября на базе Центра специального образования №2 Пыталово проходил обучающий семинар «Методика формирования функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности». Об этом сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

В первый день педагоги встретились за круглым столом с финалистами конкурса «Учитель года» и обсудили, какие шаги необходимо предпринять для повышения престижа профессии в Псковской области. Во второй половине дня семинары по дошкольному образованию и по развитию функциональной грамотности прошли для воспитателей и учителей начальной школы Пыталовского района. Учителя среднего звена в этот момент проектировали мастер-классы по развитию читательской грамотности, креативному мышлению, естественно-научной грамотности.



Вечером педагогов ждала увлекательная экскурсия по музею космонавтики, музею истории Пыталово.



Во второй день разработанные мастер-классы были представлены педагогам среднего и старшего звена Пыталовского района.

За два дня более ста педагогов смогли стать участниками семинара, обменяться опытом с коллегами.