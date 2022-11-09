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В Острове решают судьбу заброшенных домов

В Острове решают судьбу заброшенных домов. Фото Вконтакте

За судьбу заброшенных домов в Острове должны активно взяться органы местного самоуправления. На эту тему обратил внимание коллег глава Островского района  Дмитрий Быстров в ходе рабочих совещаний. ​

«С одной стороны, такие ветхие бесхозные дома своим не самым лучшим видом портят всё представление о нашем городе, с другой - это потенциально опасные строения. Какая-то часть такого дома может обрушиться в любой момент и нанести вред находящимся рядом людям. Необходимо наводить в этой сфере порядок. Конечно, это будет непросто, возможно, небыстро, но двигаться в этом направлении надо», - заметил Дмитрий Быстров в соцсетях.

По словам главы городского поселения «Остров» Татьяны Филипповой, природа возникновения заброшенных ветхих и сгоревших домов в городе разная: кто-то убыл по другому месту жительства, но в основном это наследники-молчуны, которые вовремя не занимались оформлением документов собственности умерших родственников. На сегодняшний день признаки заброшенности имеют 28 домов. Между тем за период 2021-2022 годов собственники 22 домов уже облагородили свои участки, а на территории пяти участков проводятся работы по расчистке.

«Чтобы сделать работу по выявлению собственников «заброшек» более эффективной, предложил подключить к этому процессу и жителей города. Соседи таких домов бывают более осведомлёнными о законных владельцах и могут оперативно сообщить о них информацию. В случае отсутствия данных о собственниках заброшенных домов администрация городского поселения будет вынуждена через суд запустить процедуру признания объектов бесхозяйными, после чего имущество перейдёт в муниципальную собственность. Затем участок и дом будут выставлены на продажу или при сносе дома участок будет благоустроен», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Список адресов земельных участков и домов, собственников которых просят откликнуться по телефону 8 (81152) 3-20-44, будет размещен на официальных ресурсах администрации Островского района.

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