Всемирный боксёрский совет исключил российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации

00:48, 09 ноября 2022, ПАИ

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Об этом сообщает сайт Championat со ссылкой на журналиста Джейка Донована.



«WBC объявил, что все боксёры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. Решение вступает в силу немедленно и принято в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Оно ужесточает действующее правило, в соответствии с которым запрещено санкционировать бои российских и белорусских спортсменов с боксёрами из других стран», — написал Донован в соцсетях.

Ранее, в октябре этого года, Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение боксёров из России и Беларуси.

