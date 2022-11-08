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Спорт

Всемирный боксёрский совет исключил российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Об этом сообщает сайт Championat со ссылкой на журналиста Джейка Донована.

«WBC объявил, что все боксёры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. Решение вступает в силу немедленно и принято в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Оно ужесточает действующее правило, в соответствии с которым запрещено санкционировать бои российских и белорусских спортсменов с боксёрами из других стран», — написал Донован в соцсетях.

Ранее, в октябре этого года, Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение боксёров из России и Беларуси. 
 

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