Пресс-конференция о защите прав потребителей проходит в медиацентре ПАИ

12:04, 09 ноября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая защите прав потребителя, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 ноября.

С какими жалобами псковичи обращаются в адрес управления Роспоребнадзора? Как права потребителей защищаются в суде? Сколько дел выиграло региональное ведомство? Что делать, если купил некачественный товар?

На эти и другие вопросы ответит руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко.