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Общество

18% псковичей мечтают, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

18% псковичей мечтают, чтобы новогодние каникулы стали длиннее, сообщает сервис SuperJob.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15% псковичей. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 14% опрошенных. 7% псковичей идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 40% псковичей устраивают утвержденные девять дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 18% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 10% — 2 недели. 4% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные девятидневные новогодние каникулы: 44% против 35% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год две недели (12% против 7%).

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