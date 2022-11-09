Псковича осудили за попытку сбыть более килограмма наркотиков

10:07, 09 ноября 2022, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали псковича, пытавшегося сбыть более 1 килограмма наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что задержанный вступил в сговор, направленный на сбыт наркотиков через интернет-мессенджер. Затем сотрудники обнаружили тайник, в котором находилось свыше 1 килограмма наркотических средств. Их изъяли и заменили на муляж. Когда за содержимым тайника пришел преступник, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Приговором Псковского городского суда фигурант признан виновным в совершении преступления (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.