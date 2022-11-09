Россияне назвали примерные суммы трат на осенней распродаже

10:14, 09 ноября 2022, ПАИ

60 % россиян готовы потратить деньги на распродаже 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел финансовый маркетплейс «Сравни.ру» совместно с мобильным приложением «Город».

Около 40 % респондентов планируют потратить на осенней распродаже от одной до пяти тысяч рублей. Примерно 30 % участников опроса назвали для себя комфортными суммы до 500 рублей, 19 % готовы к расходам более чем на пять тысяч рублей,14 % предполагают, что потратят от 500 до 1000 рублей. Причем 59 % респондентов не собираются увеличивать расходы на покупки по сравнению с прошлым годом, а 14 % опрошенных готовы потратить больше, чем в прошлом году.

При этом не все россияне считают распродажи практичными: 45 % опрошенных не уверены, что таким образом могут существенно экономить деньги, а 16 % не могут назвать покупки на распродажах выгодными. Остальные 39 %, заявившие о выгоде распродаж, отметили, что хотят купить товары по сниженной цене (50 %), приобрести что-то новое (17 %) или снять стресс (5 %), пишет «Лента.ру».

В последнее время россияне стали больше экономить на повседневных вещах и частично отказываться от необязательных трат, например, развлечений или такси, зафиксировали ранее аналитики Центробанка. В целом на сберегательную модель поведения россияне переключились в первой половине года.