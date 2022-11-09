Сотрудники псковских банков попались на уловки мошенников

10:29, 09 ноября 2022, ПАИ

На уловки лжебанкиров в Псковской области попадаются и сами сотрудники банков. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

«Раскрываемость IT-преступлений - на уровне 40%, они раскрываются относительно легко, тяжелее с мошенничеством, тут лучше предотвращать, и мы на всех площадках сообщаем, что банки не звонят сами. Особенно удивляет, когда сотрудники банка сами попадаются на уловки. А мы уже, наверное, все остановки заклеили предупреждениями», - отметил Алексей Овсянников.

В интернете много способов обмануть доверчивого пользователя, но все они так или иначе будут включать личное общение и ввод данных карты. Злоумышленики могут предложить поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе, выручить друга из беды или «обезопасить» счет. Но в конечном счете попросят сообщить номер карты или код из СМС, предупредили в ведомстве.