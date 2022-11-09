Постель загорелась в Великих Луках из-за неосторожности

10:57, 09 ноября 2022, ПАИ

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Северной в Великих Луках 8 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание случилось в 15:54 в комнате одной из квартир. Сгорели постельные принадлежности.

На момент пожара в квартире находились родители и двое детей. Никто не пострадал.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём квартиросъемщика при курении.