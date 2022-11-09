Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Постель загорелась в Великих Луках из-за неосторожности

Фото ОНД по городу Великие Луки

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Северной в Великих Луках 8 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание случилось в 15:54 в комнате одной из квартир. Сгорели постельные принадлежности.

Фото ОНД по городу Великие Луки

На момент пожара в квартире находились родители и двое детей. Никто не пострадал.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём квартиросъемщика при курении.

Фото ОНД по городу Великие Луки

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 ноября 2022

Постель загорелась в Великих Луках из-за неосторожности
09 ноября 2022

Мину нашли на приусадебном участке в великолукской деревне
09 ноября 2022

Велосипедист попал под колёса ВАЗа на Северном обходе Пскова
09 ноября 2022

Псковича осудили за попытку сбыть более килограмма наркотиков
08 ноября 2022

Велосипедист угодил в автомобиль в центре Пскова

08 ноября 2022

Мошенники лишили великолучанина крупной суммы
08 ноября 2022

Более 200 тысяч рублей перевели мошенникам псковские пенсионеры

08 ноября 2022

Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области с начала года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...