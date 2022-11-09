На службу в полицию идут не за деньгами - начальник псковского УМВД

10:37, 09 ноября 2022, ПАИ

На службу в полицию идут не за деньгами, сказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сотрудник полиции - романтик в душе, романтика в котором умирает, когда он сталкивается с тяжелой работой», - сказал Алексей Овсяников.



Он также упомянул о нехватке кадров и большой нагрузке на действующих сотрудников. «В прошлом году на службу пришли 11 человек, в этом году - более 40. Это всё выпускники профильных вузов. Зарплата у них маленькая будет, примерно 25 тысяч», - отметил руководитель ведомства.

При этом оснащения в управлении достаточно. «Почти у каждого участкового есть свой транспорт, на 90% оснащены сотрудники мотоциклетной спецроты», - отметил Алексей Овсянников.