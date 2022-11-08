Дополнительный показ балета «Щелкунчик» пройдет в Пскове

10:58, 09 ноября 2022, ПАИ

Санкт-Петербургский балет назначил еще один показ спектакля «Щелкунчик» в Пскове. Представление пройдет на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в воскресенье, 20 ноября, в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

С 20 по 22 ноября в Пскове будет гастролировать проект «Санкт-Петербургский балет» с участием солистов Мариинского, Михайловского и Большого театров. Коллектив представит спектакли «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Билеты на заявленные показы уже кончились и могут появиться в продаже в единичных случаях возврата, в связи с чем был назначен дополнительный спектакль «Щелкунчик» в воскресенье днем.

20 ноября в 15:00 зрителей приглашают на одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана. В этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского в зрительный зал проникает волшебство, очаровывая сидящих в зале детей и взрослых. Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – Екатерина Арсеньева, Станислав Арсеньев.

Санкт-Петербургский балет объединяет молодых талантливых артистов Мариинского и Михайловского театров города Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы.

Билеты можно приобрести в кассе театра драмы по адресу ул. Пушкина, 13 (часы работы: с 9:30 до 21:00 с перерывом с 15:00 до 15:30) и на официальном сайте. Покупка билетов на балеты доступна по «Пушкинской карте».