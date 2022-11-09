Книгу «Саласпилс. Забытая история» презентуют в Пскове

10:49, 09 ноября 2022, ПАИ

Новую книгу «Саласпилс. Забытая история» представит историк Влад Богов сегодня, 9 ноября. Презентация начнется в 16:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по культуре.

«Книга «Саласпилс. Забытая история» — результат усилий многих неравнодушных людей. Кто советом, кто помощью, кто средствами», — говорится в предисловии к изданию, автор которого историк-краевед, филолог, общественный деятель, публицист Влад Богов. В этой книге он рассказал о концлагере в Саласпилсе — крупнейшем нацистском лагере на территории Прибалтики в годы Великой Отечественной войны.

На русском языке это вторая книга по истории лагеря за все послевоенные годы. Книга уникальна тем, что содержит много фотодокументов, которые благодаря современным технологиям впервые можно будет увидеть в цветном формате.



Вход на презентацию свободный.