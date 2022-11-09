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Экономика

Почти на 14,5% больше зерна намолотили в Псковской области в этом году

На 1 октября 2022 года валовые сборы зерна в хозяйствах всех категорий составили 168 тыс. тонн, картофеля – 102,5 тыс. тонн, овощей – 17,7 тыс. тонн. Зерна намолочено по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 14,4 % больше, картофеля накопано больше на 11 %, овощей собрано на 3,7% меньше, сообщает Псковстат.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 2,4 %, коров – на 3,3%; свиней – на 19,6 %; овец и коз – на 10,4 %; поголовье птицы увеличилось на 4,8 %.

В январе - сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 233 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 157 тыс. тонн молока, 58,6 млн штук яиц. По сравнению с январем - сентябрем 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 11,6 %, яиц – на 8,2 %, производство молока увеличилось на 2,3 %.

В сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) за указанный период надои молока на одну корову составили 5905 килограмм против 5353 килограмм в январе - сентябре 2021 года.

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