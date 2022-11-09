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Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили в финучреждении Пскова

Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в одном из финансовых учреждений Пскова 8 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим сотрудники полиции просят работников торговли, сферы обслуживания и банковской сферы пристальнее проверять купюры на предмет подлинности, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», – отметили в ведомстве.

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