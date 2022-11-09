Прием заявок на конкурс проектов ТОС продлили в Пскове

14:32, 09 ноября 2022, ПАИ

Прием заявок на участие в конкурсе на реализацию проектов ТОС продлен в Пскове до 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.



К участию приглашаются ТОСы, уставы которых зарегистрированы в соответствии с федеральным законом и осуществляющие свою деятельность на территории города Пскова.



Участникам необходимо подать заявку с описанием проекта, направленного на благоустройство территории и улучшение условий жизнедеятельности населения в пределах ТОС. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать по ссылке http://pskovadmin.ru/press_service/news/11910.

Заявки на конкурс принимают по рабочим дням в управлении городского хозяйства по адресу улица Яна Фабрициуса, дом 6 (кабинет 5). Консультацию можно получить по телефону 29-15-03.