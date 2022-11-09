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Общество

В Зелёный день клиенты Сбера получат максимально выгодные условия

В Зелёный день Сбер делает миллионам клиентов выгодные предложения по дебетовым и кредитным СберКартам. Три дня подряд, с 10 по 12 ноября, владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами в размере 10% — за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера.

Обладатели подписки СберПрайм+, а также клиенты СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking получат по своим дебетовым и кредитным СберКартам повышенные начисления в размере 15% - также за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы.

Причём клиентов, подавших заявку на открытие новой кредитной СберКарты с 10 по 12 ноября, ожидает ещё один бонус — рекордно низкая ставка 9,8 % годовых на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года.

Клиенты, оформившие свои первые дебетовые и кредитные СберКарты с 10 по 12 ноября, будут получать повышенный кешбэк бонусами до 31 декабря в размере 10 %, а подписчики СберПрайм+, клиенты СберПремьер, СберПервого и Sber Private Banking - 15 %.

Повышенные бонусы можно будет получить за покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе.

«Наши клиенты хорошо знакомы с дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили её выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. В этом году мы решили улучшить условия по СберКарте, предлагая повышенный кешбэк бонусами для новых и текущих клиентов. А наша кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, её условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь дня рождения Сбера мы предлагаем улучшенные условия на новые карты – рекордно низкую ставку 9,8% на всё», - сказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв. 

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

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