«Осенний блюз» прозвучит в Пскове 12 ноября

15:17, 09 ноября 2022, ПАИ

Квартирник «Осенний блюз» пройдет в Псковской областной библиотеке 12 ноября. Здесь выступят Александр «Барада» Петров, группа «EnclavE», Алексей Дац, Сергей Никандров и команда псковского рок-клуба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Наш проект стал для молодежи «точкой роста»: мы провели серию мастер-классов по фото- и видеосъёмке общественных мероприятий, обучали волонтеров, а наставники проекта помогали молодым музыкантам готовить программы. Мы приглашаем жителей и гостей Пскова прийти на осенний квартирник, чтобы увидеть результаты нашей работы!» – поделился руководитель проекта Сергей Исправников.

Начало концерта в 17:30, адрес библиотеки – Псков, улица Профсоюзная, 2.

Чтобы прийти на квартирник, нужно заполнить регистрационную форму. В 2022 году проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта ФАДМ Росмолодёжь командой псковского рок-клуба совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой им. В. Я. Курбатова при поддержке молодёжной организации «Вечевой орден».