Учебная эвакуация с вымышленным террористом прошла в ПсковГУ
Учебная эвакуация студентов ПсковГУ прошла в главном корпусе университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
По легенде, в корпус проник вооруженный террорист, включилась тревога, сотрудники и преподаватели вуза тут же забаррикадировались в учебных аудиториях и действовали по инструкциям.
Как уточнили в пресс-службе, никто из сотрудников заведения не знал о готовящейся учебной тревоге. При этом все преподаватели прошли обучение и были проинформированы, как действовать в подобных экстренных ситуациях.
Подобные тренировочные мероприятия уже проходили в других корпусах ПсковГУ.
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