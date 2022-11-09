Учебная эвакуация с вымышленным террористом прошла в ПсковГУ

12:05, 09 ноября 2022, ПАИ

Учебная эвакуация студентов ПсковГУ прошла в главном корпусе университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По легенде, в корпус проник вооруженный террорист, включилась тревога, сотрудники и преподаватели вуза тут же забаррикадировались в учебных аудиториях и действовали по инструкциям.

Как уточнили в пресс-службе, никто из сотрудников заведения не знал о готовящейся учебной тревоге. При этом все преподаватели прошли обучение и были проинформированы, как действовать в подобных экстренных ситуациях.

Подобные тренировочные мероприятия уже проходили в других корпусах ПсковГУ.