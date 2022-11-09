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Общество

Отменен сегодняшний авиарейс «Псков - Казань»

Сегодняшний авиарейс «Псков - Казань» отменен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пассажиры, купившие на него билеты. Информацию подтвердили в Псковском международном аэропорту.

Напомним, с 30 октября изменилось расписание данного авиарейса. Так, в воскресенье самолёт из Казани вылетает в Псков в 5:10 и прилетает в 7:10. Из Пскова в Казань вылет осуществляется в 8:00 и посадка в столице Татарстана в 10:20.

По средам (начиная с 2 ноября) борт вылетает из Казани в 11:55, прилетает в Псков — в 13:55, из Пскова — в 14:45 и прибытие в Казань — в 16:50.

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