Отменен сегодняшний авиарейс «Псков - Казань»

12:36, 09 ноября 2022, ПАИ

Сегодняшний авиарейс «Псков - Казань» отменен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пассажиры, купившие на него билеты. Информацию подтвердили в Псковском международном аэропорту.

Напомним, с 30 октября изменилось расписание данного авиарейса. Так, в воскресенье самолёт из Казани вылетает в Псков в 5:10 и прилетает в 7:10. Из Пскова в Казань вылет осуществляется в 8:00 и посадка в столице Татарстана в 10:20.



По средам (начиная с 2 ноября) борт вылетает из Казани в 11:55, прилетает в Псков — в 13:55, из Пскова — в 14:45 и прибытие в Казань — в 16:50.