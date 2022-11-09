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Происшествия

Серийного насильника нашли в Псковской области с помощью ДНК-лаборатории

Серия изнасилований раскрыта в Псковской области с помощью ДНК-лаборатории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Два преступления были совершены в этом и прошлом годах. Одно из изнасилований произошло летом этого года в лесном массиве около деревни Горнево Невельского района. Женщина собирала в лесу ягоды, когда на неё напал злоумышленник, схватив за шею и придавив её к земле.

Сотрудники полиции совместно со Следственным управлением СК РФ по Псковской области провели на месте происшествия тщательный осмотр и смогли найти объекты, которые отправили на экспертизу в генетическую лабораторию на базе экспертно-криминалистического центра региона. По результатам генетической экспертизы на одном из исследованных объектов нашли биологические образцы неизвестного мужчины. После сопоставления найденной ДНК с федеральной базой данных было обнаружено совпадение. 

«Была проведена колоссальная работа по проверке лиц на причастность к совершению преступления. В итоге был установлен злоумышленник, который оставил биологические следы на месте преступления. - рассказали ПАИ в региональном следственном управлении. - Экспертиза «выстрелила» еще по одному фигуранту, который оказался причастен к убийству женщины с сожжением 22 года назад, в 2000 году».

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