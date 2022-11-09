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Общество

Псковичам объяснили, что делать при повышении цены по пути от прилавка к кассе

Что делать, если цена товара увеличивается по дороге от прилавка к кассе, объяснила псковичам руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Продавцы обязаны продать товар по цене, которая обозначена на ценнике, - предупредила Елена Припутенко. - Если кассир отказывается, надо обратиться к администратору магазина, написать в книгу жалоб и предложений. Они обязаны ответить на такую жалобу».

Кроме того, специалист рекомендовала сфотографировать ценник и чек с разными ценами и обратиться в Роспотребнадзор. «В этом случае магазин получит предостережение», - добавила Елена Припутенко.

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