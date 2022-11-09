В 70% случаев грамотная претензия решает спор покупателя с магазином

14:02, 09 ноября 2022, ПАИ

В 70% случаев грамотная претензия позволяет покупателю договориться с магазином, сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«В 70% случаев грамотно составленная претензия удовлетворяется в досудебном порядке, еще в 10% случаев на стадии рассмотрения в суде потребитель забирает заявление, потому что ему уже всё возместили. В претензии надо четко указывать ваши требования, что вы хотите - вернуть товар или вернуть деньги. Писать необходимо со ссылкой на законодательство. В помощь ресурс с образцами бланков», - посоветовала Елена Припутенко.

Она также привела в пример историю псковички, которая в интернет-магазине приобрела некачественные наушники за 12 тысяч рублей. «В итоге через суд потребитель получила 25,5 тысячи рублей», - отметила Елена Припутенко.