Дренажную систему приводят в порядок на набережной Великой в Пскове

13:15, 09 ноября 2022, ПАИ

На спуске к реке Великой с улицы Георгиевской и у детской площадки идут работы по укреплению склона, сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Работы выполняются в рамках дополнительного контракта на ремонт отдельных участков набережных Великой и Псковы. Предусмотрена замена водосточных труб и устройство дренажа. «Таким образом, попытаемся избавиться от лужи, которая образуется у памятника солдатам Первой мировой войны, у детской площадки», - пояснил Борис Елкин.

В планах также привести в порядок спуск к реке с улицы Профсоюзной и отремонтировать лестницу, которая ведет в Финский парк с улицы Некрасова. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября.