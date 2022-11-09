Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» со 105-летием

13:34, 09 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» со 105-летием.

«Нашей «Псковской правде» сегодня 105! Мои поздравления коллективу и главреду, слова признательности журналистам-ветеранам и всем, кто её делал и делает! Гордимся!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По традиции днем рождения газеты считается 9 ноября 1917 года: в этот день начал издаваться печатный орган губкома ВКП(б) «Псковский набат», правопреемницей которого является «Псковская правда».

В 1930 году «Псковский набат» и еще одна местная газета, «Псковский пахарь», были объединены в издание «Псковский колхозник». В 1940 году эта газета, в свою очередь, была переименована сначала в «Псковскую правду», а затем в «Псковский рабочий», издание которого прекратилось в июле 1941 года в связи с немецкой оккупацией. Наконец, с 1944 года, сразу после освобождения Пскова, главная областная газета начала издаваться под названием «Псковская правда».

За эти годы издание претерпело множество метаморфоз. Менялся формат, тираж и объем газеты, но неизменным оставалось ее внимание к жизни региона. «Псковская правда» являлась школой журналистики и стала площадкой для первых публикаций многих известных псковских авторов.

В 2020 году, после введения коронавирусного локдауна, выход печатной версии «Псковской правды» был прекращен. В настоящее время она работает в формате интернет-газеты, учредителями которой являются правительство Псковской области, Псковское областное Собрание депутатов и АНО «Издательский дом «Медиацентр 60».