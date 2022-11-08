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Культура

Юных псковичей приглашают в путешествие по картинной галерее с вороном

Псковский музей-заповедник приглашает родителей с детьми принять участие в новом проекте «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких». Мероприятие состоится 13 ноября в 11:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Проект включает цикл интерактивных программ, целью которых является знакомство наших самых маленьких гостей с шедеврами Псковской картинной галереи.
 
Запись по телефонам: 8 (8112) 29 22 60, +7 911 358 08 16.

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