Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Травмпункт Псковской областной больницы переедет

Травмпункт Псковской областной клинической больницы переедет. Через две-три недели первых пациентов примут в обновленном помещении медучреждения. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил главный врач больницы Евгений Панферов. 

Теперь травмпункт будет находиться в бывшем центре здоровья городской поликлиники, который в период коронавируса занимал часть областной больницы. Работы ведутся на протяжении двух недель. Чтобы объект быстрее открылся, на нём трудится 15 человек. Отмечается, что ремонт идёт шесть дней в неделю.

 

В травмпункте уже смонтированы основные инженерные коммуникации, сделаны новые полы, постелен линолеум, заменено освещение. Сейчас производится покраска - мастера обновляют цвет стен. 

«Решение о ремонте и выделении помещений было обусловлено тем, что чувствовался однозначный дефицит площадей для травматологического пункта. И, соответственно, это удлиняло время для оказания медицинской помощи», - отметил Евгений Панферов.  

Сначала пациентов будет принимать один врач-травматолог, чуть позже оказывать помощь будут два специалиста. 

«В данном травматологическом пункте мы планируем открывать первичный прием пациентов с острыми травмами. Кроме того, запланирован кабинет повторного приема, который откроется несколько позже. Безусловно, травматологический пункт напрямую связан с рентгеновским аппаратом, который у нас уже имеется и работает. Кроме того, в данном травмпункте будет открыт современный манипуляционный и гипсовочный кабинет», - подчеркнул главврач.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 ноября 2022

Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей

09 ноября 2022

Травмпункт Псковской областной больницы переедет
09 ноября 2022

Авиарейс Псков – Казань отменили из-за низкой загруженности самолёта

09 ноября 2022

Школьники из Пыталово прошли профпробы по медицине и дизайну

09 ноября 2022

«Псков-Полимер» обеспечивает мобилизованных тёплой обувью
09 ноября 2022

Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» со 105-летием
09 ноября 2022

Небольшой дождь пройдет в Псковской области 10 ноября
09 ноября 2022

Дренажную систему приводят в порядок на набережной Великой в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...