Травмпункт Псковской областной больницы переедет

16:26, 09 ноября 2022, ПАИ

Травмпункт Псковской областной клинической больницы переедет. Через две-три недели первых пациентов примут в обновленном помещении медучреждения. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил главный врач больницы Евгений Панферов.

Теперь травмпункт будет находиться в бывшем центре здоровья городской поликлиники, который в период коронавируса занимал часть областной больницы. Работы ведутся на протяжении двух недель. Чтобы объект быстрее открылся, на нём трудится 15 человек. Отмечается, что ремонт идёт шесть дней в неделю.

В травмпункте уже смонтированы основные инженерные коммуникации, сделаны новые полы, постелен линолеум, заменено освещение. Сейчас производится покраска - мастера обновляют цвет стен.

«Решение о ремонте и выделении помещений было обусловлено тем, что чувствовался однозначный дефицит площадей для травматологического пункта. И, соответственно, это удлиняло время для оказания медицинской помощи», - отметил Евгений Панферов.

Сначала пациентов будет принимать один врач-травматолог, чуть позже оказывать помощь будут два специалиста.

«В данном травматологическом пункте мы планируем открывать первичный прием пациентов с острыми травмами. Кроме того, запланирован кабинет повторного приема, который откроется несколько позже. Безусловно, травматологический пункт напрямую связан с рентгеновским аппаратом, который у нас уже имеется и работает. Кроме того, в данном травмпункте будет открыт современный манипуляционный и гипсовочный кабинет», - подчеркнул главврач.