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Общество

На региональный конкурс «Лидер года» подано 225 заявок

На региональный конкурс «Лидер года» подано 225 заявок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в правительстве Псковской области.

Каждый конкурсант получит возможность продвинуться по карьерной лестнице, сменить профессию, получить желаемую должность, а также приобрести новые знания и навыки.

Впереди отбор и оценка заявок, экспертная комиссия определит участников очного этапа. Далее конкурсантов в течение нескольких недель будут ждать тестирование и деловая игра, тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов Псковской области, управленческие поединки. Завершится конкурс суперфиналом, где объявят победителей конкурса.

Напомним, кадровый конкурс «Лидер года 2022» проходит под патронатом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он нацелен на выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

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